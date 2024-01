Jezioro Nyskie zimą wygląda imponująco. Rzadko można zaobserwować zbiornik w takim wydaniu

Jezioro Nyskie to zaporowy zbiornik retencyjny, który w bezpośrednim sąsiedztwie Nysy w 1971 roku. Z brzegów jeziora roztacza się piękny widok na Góry Opawskie i Rychlebskie Hory, co czyni go jednym z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych akwenów w Polsce.

Choć większość Opolan i przybywających tutaj gości z całej Polski kojarzy go głównie w letnim wydaniu trzeba przyznać, że o każdej porze roku wygląda urokliwie i imponująco.