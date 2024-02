Kultowy przedmiot w zasypisku piwnicy jednej z kamieniczek w Nysie. Przed wojną było tutaj "jakby luksusowo"

- Zakładając, że wraz z rozpoczęciem działań zbrojnych wstrzymano komercyjną sprzedaż, czas pochodzenia „nyskiej CHANEL” zawęża się do lat 1922-1939. Choć z perspektywy archeologii jest to odkrycie stosunkowo młode, można dzięki niemu wnioskować, że przed wojną w Nysie „było jakby luksusowo” - czytamy w wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych muzeum.

Każdy, kogo interesuje przedwojenne ( i nie tylko) życie Nysy powinien odwiedzić trwającą jeszcze do 18 lutego, w Muzeum Powiatowym w Nysie, wystawę "Nysa mieszczańska". W gablotach można obejrzeć to, co udało się wydobyć archeologom podczas badań na ulicy Kramarskiej w Nysie. Artefaktów odnaleziono tam półtorej tony.