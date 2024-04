Przez hobby o historii Nysy. Modelarze mają swoją wystawę w muzeum

W piątek ( 19 kwietnia) w Muzeum Powiatowym w Nysie odbędzie się otwarcie wystawy modelarskiej „Nysa 1945”.

Jej tematem przewodnim są dramatyczne wydarzenia w Nysie w marcu 1945 roku, które zmieniły miasto pod każdym względem. Jest to także okazja do pokazania innych epizodów II wojny światowej i modeli sprzętu oraz uzbrojenia z tego okresu.

- Kiedy prędkość życia wzrasta, a zewsząd atakują reklamy i kolorowe ekrany, kreatywne hobby jest świetnym sposobem na zwolnienie tempa i zrelaksowanie umysłu. Modelarstwo – czyli składanie modeli to pasjonujące i niezwykle angażujące zajęcie, za które śmiało mogą zabrać się zarówno młodsi, jak i starsi, bez względu na profesję. Sednem modelarstwa jest skrupulatna praca manualna, jest to jednocześnie hobby, które angażuje także umysł i pozwala w przyjemny sposób poszerzać swoją wiedzę. Można modelarstwo także nazwać rozbudowaną dziedziną artystyczną, która polega na tworzeniu trójwymiarowych przedmiotów lub konstrukcji. Szeroka oferta modeli o najróżniejszej tematyce oraz poziomach trudności sprawia, że jest to hobby stosunkowo łatwo osiągalne i przystępne - pisze Edward Hałajko, kurator wystawy.