Kultura bez ograniczeń po nysku. Już działa winda w Muzeum Powiatowym w Nysie. Dawno tak dobrze nie zainwestowano 800 tysięcy złotych

Koszt inwestycji to blisko 800 tysięcy złotych.

Przetarg na budowę dźwigu wygrał Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał z Nysy.

O dźwig przez wiele lat zabiegał o nią Grzegorz Samborski, jeden z radnych Powiatu Nyskiego.

- Zawsze zabiegam o to by osoby starsze i niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z uroków naszego miasta. To już druga winda, po urzędzie miejskim, którą udało mi się "zrealizować", a w głowie mam kolejne projekty - mówił nto Grzegorz Samborski.