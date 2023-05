Nysa na archiwalnych fotografiach z lat 40' XX wieku autorstwa Grete Hoffmann. Na pl. Jana Pawła II stanęła niezwykła wystawa plenerowa

Można na niej zobaczyć nie tylko zdjęcia wykonane przez Grete Hoffmann (zdjęcia z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu), ale także współczesne zdjęcia ukazujące najważniejsze nyskie zabytki, materiały archiwalne (afisze teatralne, dokumenty) oraz starodruki (Mszał Nyski z 1476 r. i Śpiewnik Nyski z 1742 r.

Przedstawione na poszczególnych tablicach obiekty i miejsca (Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki, Kościół św. Barbary, Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Kościół św. Krzyża, Cmentarz Jerozolimski, Kościół św. Dominika, Rynek, Ratusz, Carolinum, Teatr miejski) to tylko namiastka tego, co ma do zaoferowania to urokliwe miasto.