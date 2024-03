Oszustwo na "BLIK-a" w powiecie nyskim. Chcieli pomóc koleżance, a stracili pieniądze. Łącznie prawie 3 tysiące

Schemat działania przestępców wykorzystujących płatności BLIK-iem zawsze jest podobny. Najpierw dochodzi do włamania na konto na jednym z portali społecznościowych i do jego przejęcia. Następnie oszuści rozsyłają do znajomych właściciela takiego konta wiadomości z prośbą o pomoc finansową i przekazanie kodu BLIK. Zazwyczaj zaraz po otrzymaniu kodu, szybko wypłacają gotówkę.

W taki właśnie sposób pieniądze stracili znajomi 38-latki. Na początku tygodnia do Komendy Powiatowej Policji w Nysie zgłosiła się kobieta, która oświadczyła, że ktoś włamał się na jej konto na portalu społecznościowym.

Wyjaśniła, że ktoś przejął jej profil poprzez przełamanie zabezpieczenia, a następnie podszywając się pod nią rozesłał do jej znajomych wiadomości, w których prosił o pomoc finansową.

38-latka dowiedziała się o włamaniu, kiedy jedna z koleżanek zadzwoniła do niej i zapytała, czy rzeczywiście potrzebuje pieniędzy. Kobieta była zaskoczona tą informacją. Okazało się, że nie może się zalogować na jej konto, które zostało zablokowane przez inną osobą. Wtedy dowiedziała się, że oszust podszył się pod jej konto i oszukał jej znajomych na kwotę ponad 3.000 zł.