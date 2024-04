Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Nysie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nysy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu nyskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd marca 2024 w Nysie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu nyskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu nyskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 W Głuchołazach powstał tymczasowy most. Przeprawa ma 10 metrów szerokości. Będą z niej mogli korzystać kierowcy oraz piesi Most tymczasowy w Głuchołazach czeka już na kierowców i jest gotowy na przejęcie ruchu. 📢 Dziś święconka wielkanocna. Święcenie pokarmów w Opolu i największych miastach regionu. Podajemy godziny i adresy parafii Tradycja święcenia pokarmów wielkanocnych odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił produkty, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Sprawdziliśmy godziny święconki w Opolu i w innych miastach w regionie.

Prasówka kwiecień Nysa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Nysy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oszustwo na "BLIK-a" w powiecie nyskim. Chcieli pomóc koleżance, a stracili pieniądze. Łącznie prawie 3 tysiące Ktoś włamał się na konto społecznościowe mieszkanki powiatu nyskiego, a potem rozsyłał do jej znajomych prośby o przesłanie kodu BLIK. Kilka osób niestety nie zweryfikowało otrzymanej wiadomości, bo chciały pomóc koleżance. Tak sprawca przestępstwa oszukał ludzi na kwotę ponad 3 tysięcy złotych.

📢 Ci burmistrzowie i wójtowie rządzą najdłużej. Wielu z nich jest na stanowisku już ponad 20 lat! Prezydent Polski może być głową państwa maksymalnie 10 lat. Prezydent USA może rządzić Ameryką jeszcze krócej, bo najwyżej 8 lat. Żaden polski premier nie dotrwał na stanowisku nawet 8 lat, czyli dwóch pełnych kadencji. Za to wielu samorządowców ma za sobą już 4-5 kadencji, a do tego są faworytami w wyborach na kolejne pięć lat rządów. Zobaczcie, którzy włodarze rządzą na Opolszczyźnie najdłużej. 📢 Gdzie są najlepsze pierogi w Opolu i okolicach. Internauci radzą, w którym miejscu zjeść ten staropolski przysmak Choć ich ojczyzną są Chiny to Polacy zajadają się nimi na potęgę. Ukraińskie, ze szpinakiem, jagodami czy kaszą - pierogi mają wiele twarzy i dwie potężne zalety. Są tanie i zabójczo smaczne.

