Otmuchów na przepięknych, klimatycznych zdjęciach. Zobacz, jak ta niewielka miejscowość prezentuje się w obiektywie zdolnego fotografa

Na te trzy dni kiedy na południu Polski świętują fani roślin zjeżdżają do miasta prawdziwe tłumy, które podziwiają nie tylko stosika z kwiatami, ale także niezwykłe zabytki i okolicę wokół Otmuchowa.

Komunikacyjnie znajduje się zaś przy drodze krajowej nr 46, którą na tym odcinku biegnie też droga łącząca Górny Śląsk z ziemią kłodzką. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. opolskiego. Do roku 1975 wchodziło w skład powiatu grodkowskiego.

Otmuchów to niewielkie miasto w województwie opolskim, w powiecie nyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Otmuchów, którą zamieszkuje ok. 5000 mieszkańców.

Faktem jest, że ta miejscowość jest położna w przepięknym miejscu, dzięki czemu jest rajem dla fotografów. Nie tylko peryferia Otmuchowa mogą być plenerem do wykonywania bajkowych zdjęć. Samo miasto także pełne jest cudnych zakątków. Wiele z nich zostało udokumentowanych i opublikowanych na stronie Otmuchowa. Zebraliśmy je dla Was po to, aby pokazać jak pięknym, wręcz bajkowym miastem jest Otmuchów.