Policjant z Otmuchowa zatrzymał po służbie pijanego kierowcę. 58-latek nie dość, że miał półtora promila alkoholu to był bez prawa jazdy

Mogło dojść do tragedii, gdyby nie odważna postawa policjanta z Otmuchowa. Funkcjonariusz będąc już po służbie zatrzymał pijanego kierowcę, który miał blisko 1,5 promila alkoholu miał w organizmie. 58-letak oprócz promili miał tez zakaz prowadzenia samochodu. Teraz zajmie się nim sąd.

Do zdarzenia doszło w środę (22 marca), tuż po godzinie 10. Mundurowy z Komisariatu Policji w Otmuchowie jechał swoim autem ulicami Otmuchowa. Jego uwagę zwrócił jadący przed nim osobowy peugeot. Zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenie policjanta.

Wykonując manewr omijania, najechał na prawidłowo zaparkowany pojazd. Policjant miał podejrzenie, że kierujący mężczyzna może być nietrzeźwy. Aby to sprawdzić, dzielnicowy wyprzedził go, zmuszając do zatrzymania. Następnie wybiegł ze swojego pojazdu i wyciągnął klucze ze stacyjki kierującemu peugeot i wezwał patrol policji.

Kierującym okazał się 58-letni mieszkaniec powiatu nyskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto mężczyzna posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawą mężczyzny zajmie się sąd.