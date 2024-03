Poszukiwany listem gończym mężczyzna sam oddał się w ręce nyskich policjantów. "Uczciwy" przestępca miał 3,5 promila alkoholu AG

Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca nysy, który dobrowolnie oddał się w ich ręce. Teraz najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu. Archiwum Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do nietypowego zdarzenia doszło ostatnio w Nysie. Poszukiwany listem gończym mężczyzna sam zgłosił się na policję. Ta sytuacja zaskoczyła nawet mundurowych. Co go skłoniło do takiej uczciwości? Być może ... alkohol.