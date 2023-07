Prasówka z całego tygodnia 2.07.2023 w Nysie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Blisko 800 uczestników przystąpiło do rywalizacji w 21. edycji Atlantis Biegu Opolskiego. Zmagania rozpoczęły się sobotniego (1.07) przedpołudnia, kiedy to na trasę wyruszyli uczestnicy biegu na 10 km. Wkrótce dołączyli do nich kolejni pasjonaci biegania i przez parę godzin zabawa trwała w najlepsze.

Pierwszy weekend wakacji zapowiada się niezwykle emocjonująco w powiecie nyskim. Bez wątpienia największym wydarzeniem początku wakacji jest odbywające się w Otmuchowie Lato Kwiatów. Coś dla siebie znajdą też szybkiej jazdy i sportów wodnych. To dla tego, że nad Jeziorem Nyskim odbywają się widowiskowe zawody Grand Prix JetSki Nysa 2023. Co jeszcze?

Do niebezpiecznej sytuacji doszło dzisiaj (28 czerwca) wieczorem na ul. Wrocławskiej w Opolu. Kierowca BMW stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z drogi prosto do ogródka!

Choć po 1945 roku pielgrzymka parafialna z Głuchołaz do Barda odbyła się po raz 27, to tradycje pątnicze mieszkańców Głuchołaz do tego bardzo popularnego niegdyś na całym Śląsku sanktuarium sięgają średniowiecza. Tegorocznym motywem przewodnim głuchołaskiej pielgrzymki było wezwanie do naśladowania świętych, szczególnie św. Jana Pawła II.