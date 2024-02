Protest Rolników na Opolszczyźnie. Na blokady nyska policja proponuje objazdy

W piątek ( 9 lutego) zaczyna się dziesięć dni blokad i protestów rolniczych, na drogach całego województwa opolskiego. Utrudnienia w okolicy każdego dużego miasta. W powiecie nyskim rolnicy chcą zablokować obwodnicę Nysy.

Opolska Agrounia oficjalnie zgłosiła zamiar protestów we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Między innymi zgłoszono blokadę jednego pasa autostrady A4 w rejonie węzła Opole Zachód (9 i 19 lutego), blokadę wjazdów na autostradę w Olszowej, Przylesiu, blokadę węzła Opole Południe.

Można się więc spodziewać min. blokady przejścia graniczne do Czech w Trzebini (12 lutego). Stałej blokady obwodnicy Nysy w rejonie zjazdu do Opola i do Nysy (od 12 do 16 lutego).

W związku z tym policja zachęca do skorzystania z zaproponowanych na ten czas objazdów ( prezentujemy je w naszej galerii)