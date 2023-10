Spis – pies na narkotyki. Będzie patrolował nyski ulice. Po ukończeniu szkolenia Spis będzie zajmował się wykrywaniem narkotyków

Zanim to jedna nastąpi czworonożnego funkcjonariusza Policji czeka 5 - miesięczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. To właśnie tam Spis przez najbliższe tygodnie, w towarzystwie swojego przewodnika będzie uczył się nowych umiejętności, przydatnych podczas codziennej służby.

Spis - tak nazywa się nowy pies garnizonu opolskiego. Czworonożny funkcjonariusz przebywa obecnie na 5-miesięcznym szkoleniu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, ale po jego ukończeniu trafi na służbę do nyskiej komendy.

- W trakcie szkolenia nauczy się posłuszeństwa, prawidłowego reagowania na wydawane przez jego opiekuna polecenia oraz wykrywania zapachu substancji odurzających – wyjaśnia mówi st. sierż. Janina Rudkowska.

Opiekunem Spisa jest funkcjonariusz mł. asp. Mateusz Krawczyk. Zakup psa został zrealizowany dzięki wsparciu samorządu Województwa Opolskiego.

Przypomnijmy, że w grudniu do zespołu Komendy Powiatowej w Nysie dołączył inny czworonożny funkcjonariusz Blacky (Rekrut to jego oficjalne imię). Ten owczarek niemiecki pełni służbę wspólnie ze swoim przewodnikiem starszym aspirantem Jarosławem Białochławkiem. Został przygotowany także do pracy w ogniwie wodnym nyskiej policji.

Obecnie służbę w Nysie pełni pięciu czworonożnych funkcjonariuszy.