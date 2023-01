To nie Alpy! Rejviz to malownicza wioska jak z bajki, położona niecałe 40 km od Nysy [ZDJĘCIA]

Rejviz znajduje się na wysokości 750-899 m n.p.m., czyli porównywalnej z Kopą Biskupią (889 m n.p.m.), przez co klimat tam panujący jest specyficzny. Zimy są śnieżne, a rozległe łąki stwarzają warunki idealne do uprawiania narciarstwa biegowego. Z kolei latem można zaznać tam przyjemnego chłodu. Szczególnie idąc szlakiem do Wielkiego Jeziora torfowego (cz. Velké mechové jezírko) wiodącym po specjalnej kładce zbudowanej z desek i bali. Akwen i otaczające go lasy to teren objęty ochroną w ramach rezerwatu przyrody.

W miejscowości bez problemu można znaleźć pensjonat lub restauracyjkę. Większość zabudowań znajduje się przy jednej ulicy. To droga łącząca Zlate Hory i Jesenik. Jest to też bardzo dobry węzeł rowerowych i pieszych szlaków turystycznych. Te drugie wiodą m.in. do Jesenika, Zlatych Hor, na pobliskie szczyty Zlatý Chlum (891 m n.p.m.) i Poprzeczną Górę (Příčný vrch 975 m n.p.m.), a nawet do schroniska Švýcárna pod szczytem Pradziada (1491 m n.p.m.).

Najszybszy dojazd z Nysy prowadzi przez Głuchołazy i Zlate Hory. Natomiast najkrótsza droga z Opola to ta przez Prudnik i Jarnołtówek.