Trwa Festiwal Studenckich Kół Naukowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Na terenie uczelni działa aż 28 kół

Jednym z nich było SKN Abaculus, którego opiekunem jest dr Jacek Tomasiak.

- Korzystamy z lasera, drukarek 3D i dronów. Mamy obecnie trzy rozpoczęte projekty. Jeden to budowa gokarta, w którym benzynę chcemy zastąpić etanolem, drugi to jest szachownica świetlna, trzeci do stworzenie obudowy do drukarki 3D. Komora pozwoli m.in. na zmniejszenie energii potrzebnej w procesie drukowania – mówi Agata Radecka, studnetka z SKN Abaculus.