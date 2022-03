Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Nysa, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Tygodniowa prasówka 20.03.2022: 13.03-19.03.2022 Nysa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Osoby uciekające do Polski przed wojną na Ukrainie często przywożą ze sobą zwierzęta domowe. Podobnie, jak my, Ukraińcy traktują je jak członków rodziny. By ułatwić przejście granicy z pupilem, złagodzono przepisy prawne. Wciąż jednak obowiązują konkretne wymagania, dotyczące m.in. szczepień przeciw wściekliźnie. Wyjaśniamy, jakie są zasady wwozu zwierząt do Polski, których gatunków dotyczy taka możliwość – bo nie są to jedynie psy i koty – oraz z jakimi trudnościami spotykają się posiadacze zwierząt uciekający z Ukrainy.