Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Nysie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Nysa, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kolejny wypadek na powiatowej trasie z Grabina do Szadurczyc w gminie Łambinowice. W piątek (22 grudnia) o godzinie 6:00 rano dachował tam samochód osobowy.

Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.