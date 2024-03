W Nysie dzieci zatruły się tlenkiem węgla. Gdy "cichy zabójca" zaatakował, kiedy maluchy się kąpały

We wtorek ( 20 marca), tuż przed godziną 18.30 do Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnym zatruciu tlenkiem węgla.

Do zdarzenia doszło w budynku przy ul. Marcinkowskiego w Nysie, a ofiarami „cichego zabójcy” miała paść dwójka małych dzieci.

- Niezwłocznie na to miejsce zadysponowano cztery zastępy państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy bardzo wysoką zawartość tlenku węgla – mówi kpt. Dariusz Pryga, oficer prasowy PSP w Nysie.

Do zatrucia doszło w łazience, gdzie dzieci kąpały się.

- To kolejne bardzo poważne zdarzenie w powiecie nyskim. Apelujemy cały czas o zakupienie czujki tlenku węgla, aby nie doszło do ogromnej tragedii. W wyniku tego zdarzenia została zabrana do szpitala powiatowego w Nysie. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy – kwituje Pryga.