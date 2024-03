W Nysie i Kluczborku ruszyła kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić?

W poniedziałek ( 4 marca ) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ruszyła kwalifikacja wojskowa. Jej cel to dokonanie oceny zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Co ważne kwalifikacja wojskowa to nie jest to samo, co pobór do wojska.

- Dziś w Nysie rozpoczynamy kwalifikację wojskową dla osób, które kończą 19 rok życia. Ma ona na celu to, aby osobom stawiającym się do tej kwalifikacji w pierwszej kolejności założyć ewidencję wojskową, a następnie orzec zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej. Korzystamy także z okazji i chcemy zapoznać ewentualnych kandydatów z różnymi formami służby wojskowej, które oferują dziś Siły Zbrojne– informuje ppłk Andrzej Mudrak, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brzegu.

A jakie są to formy?