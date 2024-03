Prawo i Sprawiedliwość bez kandydata na burmistrza Nysy. Zachęca do głosowania na Kordiana Kolbiarza

Dodał też, że wespół z obecnym burmistrzem udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji w Nysie jak np. sprowadzenie do gminy firmy Umicore czy remont centrum przesiadkowego i centrum miasta.

Jednocześnie lider opolskiego PiS-u zwrócił uwagę:

- Nie wszystkich z otoczenia Kordiana Kolbiarza cenimy tak samo wysoko jak samego burmistrza i chcielibyśmy uniknąć sytuacji kiedy to Kordian Kolbiarz, jako dobry burmistrz, byłby pozbawiony społecznej kontroli, a taką funkcję pełnią rady. Dlatego, tak jak namawiamy do głosowania na obecnego burmistrza, to tak samo namawiamy do głosowania w wyborach samorządowych do rady miasta i rady powiatu na kandydatów z listy numer 1, listy Prawa i Sprawiedliwości – mówił Bortniczuk.