W Nysie pod halą sportową trwa Piknik 800 Plus. Są dmuchańce, malowanie buziek, wata cukrowa i stoiska służb

- My już wiemy, że program 500 Plus, a za chwilę 800 Plus naprawdę wpłynął na życie polskich rodzin. Kiedy wprowadzaliśmy świadczenie 500 Plus, byłam wtedy wicewojewodą, liczyliśmy ubóstwo dzieci w procentach. Było 12 proc. dzieci, które spożywały dziennie jeden posiłek. Dziś mówimy o sytuacjach promilowych. To jest świadczenie absolutnie trafione i rzeczywiście wykorzystywane na dzieci – mówiła z kolei poseł Violetta Porowska.