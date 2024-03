XI Bieg Nyski - już ponad pół tysiąca osób chce wziąć w nim udział. Numery rozchodzą się jak ciepłe bułeczki

Do XI edycji Biegu Nyskiego zostało blisko 90 dni, a pół tysiąca miejsc jest już zajętych. Będzie rekord?

- Zbliżamy się do 11 edycji XI Biegu Nyskiego, który odbędzie się 8 czerwca. Na początku tygodnia mieliśmy zgłoszonych 520 osób, więc zapisy przybierają na tempie. Do biegu zostało ok. 90 dni dlatego warto się pośpieszyć, aby się móc zapisać – mówi Jacek Makowski, współorganizator biegu.