W Nysie trwa protest rolników. "Przepraszamy za utrudnienia, ale mamy Zielony Ład do obalenia"

Przekonywał, że protest jest w interesie konsumentów.

- Żywność, którą my dostarczmy na rynek polski czy europejski jest zgodna z normami UE, a drugiej strony nikt nie mówi konsumentem, że wolny handel z krajami spoza UE to sprowadzenie żywności, która tych norm nie spełnia. To jest dla konsumenta bardzo ważne, a politycy o tym nie mówią. Inna sprawa, to aspekt ekonomiczny, bo my rolnicy nie jesteśmy w stanie rywalizować na równych zasadach z tymi, którzy są spoza UE, bo oni mają dużo większą wolność w produkcji. Na nas Zielony Ład wymusza ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin czy nawozów, a cala związana z tym biurokracja tak się rozrosła, że mniej zajmujemy się produkcją żywności, a więcej biurokracją – mówi Maciuszek.