Przegląd tygodnia z 31.03.2024 w Nysie. Najważniejsze wydarzenia od 24.03 do 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Nysa, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka Sobota w Górach Opawskich. Mieszkańcy i turyści poświęcili pokarmy przy kapliczce na Cichej Polanie Ponad pół tysiąca turystów i parafian przyszło święcic swoje wielkanocne pokarmy do Cichej Doliny w Pokrzywnej, w Górach Opawskich. Choć Wielka Sobota wypadła 30 marca, pogoda w górach jest majowa. 📢 Rolnicy postawili na współpracę. Otworzyli sklep z własnymi produktami w Kluczborku. To wyjątkowa inicjatywa Rolnicy z powiatu kluczborskiego otworzyli sklep stacjonarny w centrum Kluczborka. Sprzedają w nim własne wyroby. To prawdopodobnie jedyna tego typu inicjatywa na Opolszczyźnie. Masz dość żywności z supermarketów? Tutaj możesz kupić zdrową żywność i lokalne specjały.

📢 W Głuchołazach powstał tymczasowy most. Przeprawa ma 10 metrów szerokości. Będą z niej mogli korzystać kierowcy oraz piesi Most tymczasowy w Głuchołazach czeka już na kierowców i jest gotowy na przejęcie ruchu.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Nysa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziś święconka wielkanocna. Święcenie pokarmów w Opolu i największych miastach regionu. Podajemy godziny i adresy parafii Tradycja święcenia pokarmów wielkanocnych odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił produkty, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Sprawdziliśmy godziny święconki w Opolu i w innych miastach w regionie.

📢 Życie spędzone na dojazdach. 130 tysięcy Opolan codziennie jedzie do pracy poza swoją gminę Co siódmy mieszkaniec województwa opolskiego rano wsiada w auto lub pociąg i jedzie do pracy poza swoją gminę. Wydajemy na to dziesiątki milionów złotych i tracimy tysiące godzin naszego życia. 📢 Oszustwo na "BLIK-a" w powiecie nyskim. Chcieli pomóc koleżance, a stracili pieniądze. Łącznie prawie 3 tysiące Ktoś włamał się na konto społecznościowe mieszkanki powiatu nyskiego, a potem rozsyłał do jej znajomych prośby o przesłanie kodu BLIK. Kilka osób niestety nie zweryfikowało otrzymanej wiadomości, bo chciały pomóc koleżance. Tak sprawca przestępstwa oszukał ludzi na kwotę ponad 3 tysięcy złotych. 📢 Ci burmistrzowie i wójtowie rządzą najdłużej. Wielu z nich jest na stanowisku już ponad 20 lat! Prezydent Polski może być głową państwa maksymalnie 10 lat. Prezydent USA może rządzić Ameryką jeszcze krócej, bo najwyżej 8 lat. Żaden polski premier nie dotrwał na stanowisku nawet 8 lat, czyli dwóch pełnych kadencji. Za to wielu samorządowców ma za sobą już 4-5 kadencji, a do tego są faworytami w wyborach na kolejne pięć lat rządów. Zobaczcie, którzy włodarze rządzą na Opolszczyźnie najdłużej.

📢 Kolej zagrodziła budynek dworca w Nowym Świętowie. Żeby się podróżnym nie zawalił na głowę Zabytkowy dworzec kolejowy w Nowym Świętowie jest w tak złym stanie technicznym, że kolejowa spółka odgrodziła go metalową siatką przed podróżnymi. Dach dworca już się częściowo zapadł. 📢 Gdzie jeszcze można wyspowiadać się w Opolu, Nysie, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu? Podajemy listę parafii oraz godziny Spowiedź to sakrament pojednania. Każdy katolik powinien przynajmniej raz w roku spowiadać się. Przygotowaliśmy listę miejsc, gdzie jeszcze przed Wielkanocą można się wyspowiadać.

📢 Gdzie są najlepsze pierogi w Opolu i okolicach. Internauci radzą, w którym miejscu zjeść ten staropolski przysmak Choć ich ojczyzną są Chiny to Polacy zajadają się nimi na potęgę. Ukraińskie, ze szpinakiem, jagodami czy kaszą - pierogi mają wiele twarzy i dwie potężne zalety. Są tanie i zabójczo smaczne.

📢 Lato Kwiatów 2024 w Otmuchowie będzie czadowe! Na scenie Sylwia Grzeszczak, Marcin Daniec i Czadoman Trzy dni imprezy, cztery sceny i kilkudziesięciu wykonawców – tak w liczbach przedstawia się tegoroczne 51. Lato Kwiatów w Otmuchowie. Zostanie zorganizowane na początku lipca.

📢 Cudze auto uszkodził, swoje może stracić. Pijany kierowca nocą wjechał w płot i w inny pojazd Wracał nocą do domu i wjechał w płot prywatnej posesji. 41-letni mieszkaniec gminy Nysa pierwszy w powiecie może stracić auto za jazdę po pijanemu. 📢 W ciągu roku na Opolszczyźnie przybyło 15 stulatków. Sprawdziliśmy, gdzie mieszka ich najwięcej Najstarsza mieszkanka Opolszczyzny ma już prawie 107 lat! Urodziła się w w trakcie I wojny światowej. W całym regionie jest już 68 Opolanek i Opolan w wieki 100 lat+

