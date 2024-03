Wysmarowali tłuszczem przyrządy na terenie siłowni zewnętrznej w Jędrzychowie. Teraz sami zgłosili by naprawić szkodę Anna Gryglas

Do aktu wandalizmu doszło na terenie siłowni zewnętrznej w Jędrzychowie. Ktoś wysmarował margaryną znajdujące się na tam urządzenia. Wszystko nagrała kamera. Sołtys zagroził, że wyśle film na policję której, chyba że wandale zgłoszą się do niego by naprawić szkody. I właśnie to zrobili.