Lubisz pomagać? Możesz współtworzyć XI Bieg Nyski. Organizatorzy szukają wolontariuszy!

- Lubisz pomagać? Chcesz być częścią niezapomnianego wydarzenia? Dołącz do naszego zespołu wolontariuszy przy organizacji XI Biegu Nyskiego - największej imprezy sportowej w Województwie Opolskim. Pomóż nam stworzyć magiczne wydarzenie, zyskując niezapomniane wspomnienia i doświadczenie. Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami - zachęcają organizatorzy XI edycji Biegu Nyskiego.

Zgłoszenia TUTAJ

- Zbliżamy się do 11 edycji XI Biegu Nyskiego, który odbędzie się 8 czerwca. Na początku tygodnia mieliśmy zgłoszonych 520 osób, więc zapisy przybierają na tempie. Do biegu zostało ok. 90 dni dlatego warto się pośpieszyć, aby się móc zapisać – mówi Jacek Makowski, współorganizator biegu.