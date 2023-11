Zaśnieżone okolice Głuchołaz i Biskupiej Kopy w magicznej zimowej scenerii. Piękne krajobrazy w obiektywie fotografa z Głuchołaz

Śnieg, choć padał nieśmiało, nie do poznania zmienił krajobraz Gór Opawskich. Te magiczne obrazy w swoim obiektywie utrwalił utalentowany fonograf z Głuchołaz. Jeśli dotąd nie widzieliście naszych opolskich gór w zimowej odsłonie zajrzyjcie tam koniecznie do naszej galerii.

Przełom listopada i grudnia to w ostatnich latach czas kiedy rzadko możemy cieszyć się śniegiem. W ostatni miasta na południu województwa, po raz trzeci tej jesieni pokryły się kołderką z białego puchu.

Na zdjęciach zobaczycie m.in jak przez ostanie dni wyglądał Jarnołtówek w jesienno-zimowej scenerii i Biskupia Kopa podczas pogodowego okienka. Autorem zdjęcia jest Robert Jamróz, fotograf z Głuchołaz.

Zobaczcie te zdjęcia i przenieście się z nami do bajkowej krainy pokrytej śniegiem.

Biskupia Kopa to najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich Jego wierzchołek co prawda znajduje się już po czeskiej stronie granicy, ale i tak jest zaliczany do Korony Gór Polski jako reprezentant Gór Opawskich.