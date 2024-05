Zobacz listę lokali wyborczych w Nysie. Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Europarlamentu odbędą się już niedługo. W całej Polsce będziemy oddawać nasze głosy. Nie wiesz, gdzie możesz głosować? Prezentujemy listę lokali wyborczych w Nysie,spis lokali wyborczych w Nysie, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich możesz głosować. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Nysie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Nysie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa

adres: Grodkowska 26, 48-300 Nysa

numer komisji: 16 Miasto Nysa-Aleja Wojska Polskiego

Brata Ferdynanda Fludera

Brata Gotfryda Bochnigha

Brata Dionizego Wegnera

Brata Kazimierza Froncka

Brata Rajmunda Kasperczyka

Andrzeja Brodzińskiego

Jana Karola Chodkiewicza

Franciszkańska

Grodkowska parzyste: 32-do końca

nieparzyste: 37-do końca

Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Generała Stanisława Maczka

Generała Leopolda Okulickiego

Generała Kazimierza Sosnkowskiego

generała Władysława Andersa

Generała Augusta Emila Fieldorfa Pseudonim "Nil"

Zygmunta Kaczkowskiego

Hugona Kołłątaja

Augustyna Kordeckiego

Łąkowa

Marszałka Rydza-Śmigłego

Osiedle Podzamcze sektor B

Ojca Benno Sonsalli

Oświęcimska

Poziomkowa

Św. Elżbiety

Torowa

Władysława Łokietka

Złotogłowicka

Hala Sportowa

adres: Głuchołaska 12, 48-303 Nysa

numer komisji: 14 Miasto Nysa-Józefa Grzegorza Chłopickiego

Konstantego Damrota

Gdańska

Gustawa Morcinka

Podolska

Władysława Stanisława Reymonta

Romana Dmowskiego

adres: Stanisława Moniuszki 5, 48-300 Nysa

numer komisji: 5 Miasto Nysa-22 Stycznia

Jagiellońska 1 - 13

Waleriana Łukasińskiego

Józefa Ignacego Kraszewskiego

Al. Józefa Lompy

Mjr. Henryka Sucharskiego

Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 - 43

Stanisława Moniuszki

Władysława Orkana

Toruńska

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

adres: Sukiennicza 2, 48-300 Nysa

numer komisji: 2 Miasto Nysa-Bp. Jarosława

Daniela Chodowieckiego

Henryka Dąbrowskiego

Wojciecha Drzymały

Grodzka

Grzybowa

Jana Sobieskiego

Oskara Kolberga

Krakowska

Kramarska

Ks. J. Kądziołki

Kupiecka

Karola Marcinkowskiego

Karola Miarki

Plac Jana Pawła II

Plac Katedralny

pl. Plac Kościelny

pl. Plac Ludinghausen

Rynek

Rynek Garncarski

rynek Solny

Teatralna

Tkacka

Wałowa

Warszawska

Wyzwolenia

Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa

numer komisji: 11 Miasto Nysa-Janusza Korczaka

Juliusza Kossaka

Janusza Kusocińskiego

PANS Nysa

adres: Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa

numer komisji: 1 Miasto Nysa-al. Teodora Roosevelta

Adama Asnyka

Armii Krajowej

Józefa Bema

Forteczna

Kolejowa

Koszarowa

Kowalska

Królowej Jadwigi

Ogrodowa

Parkowa

Piastowska

Mikołaja Kopernika

Wincentego Pola

Henryka Siemiradzkiego

Sukiennicza

Wolności

Wrocławska i Plac 50-lecia Armii Krajowej

Powiatowy Urząd Pracy

adres: Słowiańska 19, 48-300 Nysa

numer komisji: 18 Miasto Nysa-Wincentego Kadłubka

Wincentego Karugi

Andrzeja Kmicica

Ignacego Krasickiego

Marii Merkert

Wandy Pawlik

Ignacego Prądzyńskiego

Słowiańska

Szlak Chrobrego

Szymanowskiego

Przedszkole nr 10

adres: 11 Listopada 8a, 48-303 Nysa

numer komisji: 12 Miasto Nysa-17 Września

Augustowska

Marcina Borelowskiego

Bzów

Chabrów

Chocimska

Jana Długosza

Aleksandra Fredry

Witolda Gombrowicza

Grunwaldzka

Grzegorza z Sanoka

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Henryka Pobożnego

Franciszka Karpińskiego

Stefana Kisielewskiego

Jana Kochanowskiego

Zygmunta Krasińskiego

Kwiatowa

Kornela Makuszyńskiego

Narcyzów

Niezapominajek

Obrońców Westerplatte

Ojców Werbistów

Pomorska

Przemyska

Kazimierza Pułaskiego

Marii Rodziewiczówny nieparzyste: 1-do końca

parzyste: 12A-do końca

Róż

Stawowa

Stokrotek

Św. Arnolda Janssena

Tadka Jasińskiego

Unii Lubelskiej

Melchiora Wańkowicza

Wołyńska

Gabrieli Zapolskiej

Zbaraska

Zygmuntowska

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Bohaterów Warszawy 7, 48-300 Nysa

numer komisji: 3 Miasto Nysa-Batalionów Chłopskich

Bohaterów Warszawy

Bolesława Krzywoustego

Bracka

Celna

Stanisława Ligonia

Jana Matejki

Mostowa

Cypriana Kamila Norwida

Partyzantów

Ignacego Paderewskiego

Plac Staromiejski

Marii Curie-Skłodowskiej

Wita Stwosza

Fryderyka Szopena

Świętego Piotra

Stanisława Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

adres: 11 Listopada 6, 48-303 Nysa

numer komisji: 10 Miasto Nysa-11 Listopada

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Jana Brzechwy

Czesława Miłosza

Adolfa Dygasińskiego

Feliksa Falskiego

Jarosława Iwaszkiewicza

Komisji Edukacji Narodowej

Jerzego Kozarzewskiego

Kozielska

Joachima Lelewela

Bolesława Leśmiana

Frycza-Modrzewskiego

Zofii Nałkowskiej

Bolesława Prusa nieparzyste: 9-do końca

parzyste: 18-do końca

Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Mikołaja Reja

Leopolda Staffa

Juliana Tuwima

Szkoła Podstawowa Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

adres: Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

numer komisji: 6 Miasto Nysa-Władysława Broniewskiego

Marii Konopnickiej

Bolesława Prusa nieparzyste od 1 do 3B i parzyste od 2 do 12

Sudecka nieparzyste od 1 do końca

parzyste od 2 do 30

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie

adres: Bramy Grodkowskiej 4, 48-300 Nysa

numer komisji: 17 Miasto Nysa-Artyleryjska

Bramy Grodkowskiej

Grodkowska parzyste: 2 - 30

nieparzyste: 1 - 33

Ireny Sendlerowej

Jana Koja

Kadetów II RP

Kombatantów RP

Majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory"

Orląt Lwowskich

Osiedle Podzamcze sektor A

Osiedle Podzamcze sektor C

Rotmistrza Witolda Pileckiego

Szkolna

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Krawiecka 6, 48-303 Nysa

numer komisji: 13 Miasto Nysa-Baligrodzka

Stefana Czarnieckiego

Józefa Dwernickiego

Głuchołaska

Stanisława Konarskiego

Krawiecka

Księdza Piotra Skargi

Ks. Piotra Ściegiennego

Marszałka Józefa Piłsudskiego 44-do końca

Tadeusza Rejtana

Sandomierska

Sanocka

Szczecińska

Świętojańska

Zawiszy Czarnego

Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa Nr 5

adres: Emilii Gierczak 8, 48-300 Nysa

numer komisji: 4 Miasto Nysa-al. Aleja Duńczyków

Bielawska

Emilii Gierczak

Mariacka

Adama Mickiewicza nieparzyste: 1 - 13

Prudnicka

Zjednoczenia

Żwirki i Wigury

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Kolejowa 5, 48-300 Goświnowice

numer komisji: 29 Sołectwo: Goświnowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Koperniki 16a, 48-303 Koperniki

numer komisji: 21 Sołectwo Koperniki

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Niwnica 127, 48-303 Niwnica

numer komisji: 26 Sołectwo: Niwnica

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Nyska 11, 48-303 Biała Nyska

numer komisji: 20 Sołectwa: Biała Nyska

Podkamień

Zespół Szkół Ekonomicznych

adres: pl. Sikorskiego 1, 48-300 Nysa

numer komisji: 19 Miasto Nysa-Azaliowa

Berberysowa

Braci Gierymskich

Bukszpanowa

Józefa Chełmońskiego

Xawerego Dunikowskiego

Josepha Von Eichendorffa

Bartosza Głowackiego

Gołębia

Artura Grottgera

Jaskółcza

Jastrzębia

Jaśminowa

Kalinowa

Tadeusza Kościuszki

Krucza

Kukułcza

Leszczynowa

Jacka Malczewskiego

Piotra Michałowskiego

Mieczysława I

Andrzeja Mieleckiego

Obrońców Tobruku

Orla

Otmuchowska

Pionierów

Jana Kilińskiego

Plac im. Kazimierza Albina Zalewskiego

pl. Sikorskiego

Józefa Poniatowskiego

Porzeczkowa

Poznańska

Saperska

Słowicza

Sokola

Kornela Ujejskiego

Stanisława Witkiewicza

Piotra Własta

Leona Wyczółkowskiego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego

adres: Marii Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa

numer komisji: 7 Miasto Nysa-Juliana Fałata

Konstantego Ildenfonsa Gałczyńskiego

Jana Kasprowicza

Adama Mickiewicza parzyste od 2 do końca

nieparzyste od 15 do końca

Jana Edmunda Osmańczyka

Marii Rodziewiczówny parzyste od 4 do 12

Henryka Sienkiewicza

Juliusza Słowackiego

Sudecka od 32 do końca

Stefana Żeromskiego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego

adres: Marii Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa

numer komisji: 8 Miasto Nysa-3 Maja

Bazaltowa

Bursztynowa

Diamentowa

Granitowa

Jeziorna

Kamienna

Kryształowa

Krzemieniecka

Lazurowa

Lwowska

Nowogródzka

Elizy Orzeszkowej

Piaskowa

Powstańców Śląskich

Rubinowa

Słoneczna

Stanisławowska

Tarnopolska

Wileńska

Wiosenna

Żytomierska

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego

adres: Marii Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa

numer komisji: 9 Miasto Nysa-Wojciecha Korfantego

Ks. Norberta Bończyka

Opawska

Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego

Stanisława Wasylewskiego

Świetlica Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Andrzejewskiego

adres: Władysława Jagiełły 23a, 48-300 Nysa

numer komisji: 15 Miasto Nysa-Bolesława Śmiałego

Stanisława Dubois

Dzierżona

Jagiellońska 15-do końca

Karpacka

Mazowiecka

Juliana Ursyna Niemcewicza

Nowowiejska

Plebiscytowa

Racławicka

Stanisława Staszica

Strzelców Bytomskich

Towarowa

Romualda Traugutta

Ludwika Waryńskiego

Władysława Jagiełły

Jana Onufrego Zagłoby

Jana Zamoyskiego

Świetlica Wiejska

adres: Domaszkowice 120a, 48-303 Domaszkowice

numer komisji: 25 Sołectwo: Domaszkowice

Świetlica Wiejska

adres: Hajduki Nyskie 36, 48-303 Hajduki Nyskie

numer komisji: 22 Sołectwo: Hajduki Nyskie

Świetlica Wiejska

adres: Kępnica 79b, 48-303 Kępnica

numer komisji: 23 Sołectwo: Kępnica

Świetlica Wiejska

adres: Lipowa 40, 48-303 Lipowa

numer komisji: 28 Sołectwo: Lipowa

Świetlica Wiejska

adres: Radzikowice 70, 48-300 Radzikowice

numer komisji: 31 Sołectwa: Radzikowice

Sękowice

Świetlica Wiejska

adres: Skorochów 2F, 48-300 Skorochów

numer komisji: 32 Sołectwa: Głębinów

Skorochów

Świetlica Wiejska

adres: Wierzbięcice 110, 48-303 Wierzbięcice

numer komisji: 27 Sołectwo: Wierzbięcice

Świetlica Wiejska

adres: Wiśniowa 1, 48-300 Jędrzychów

numer komisji: 30 Sołectwo: Jędrzychów

Świetlica Wiejska

adres: Wyszków Śląski 45, 48-303 Wyszków Śląski

numer komisji: 24 Sołectwo Wyszków Śląski

Świetlica Wiejska

adres: Złotogłowice 169, 48-300 Złotogłowice

numer komisji: 33 Sołectwa: Hanuszów

Regulice

Rusocin

Złotogłowice

Świetlica Wiejska w Iławie

adres: Iława 25B, 48-303 Iława

numer komisji: 34 Sołectwo Iława

Świetlica Wiejska w Konradowej

adres: Konradowa 3A, 48-303 Konradowa

numer komisji: 35 Sołectwo Konradowa

Świetlica Wiejska w Kubicach

adres: Kubice 46A, 48-303 Kubice

numer komisji: 36 Sołectwo Kubice

Świetlica Wiejska w Morowie

adres: Morów 12, 48-303 Morów

numer komisji: 37 Sołectwo Morów

Świetlica Wiejska w Przełęku

adres: Przełęk 75, 48-303 Przełęk

numer komisji: 38 Sołectwo Przełęk

Świetlica Wiejska w Siestrzechowicach

adres: Boczna 8B, 48-303 Siestrzechowice

numer komisji: 39 Sołectwo Siestrzechowice

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na kadencję, która trwa pięć lat. Jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Jego oficjalna siedziba to Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Mieszczą się tam również komisje parlamentarne i biura poselskie. W Luksemburgu zaś znajduje się zaplecze techniczne tej instytucji.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

