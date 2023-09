Czasem dramat, a czasem komedia! Co można zobaczyć podczas wirtualnego spaceru na ulicach Nysy? Najciekawsze zdjęcia z Google Street View AG

Niektóre ujęcia bawią do łez, inne nie przynoszą chluby miastu. Zobacz mieszkańców Nysy w różnych dziwnych sytuacjach. Google Street View jest narzędziem umożliwiającym zdalne poruszanie się po świecie. Dzięki niemu można bez wychodzenia z domu porozglądać się po różnych miastach. Zobaczcie, co można zobaczyć w Nysie. Wiele z tych miejsc bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich lat i są dziś nie do poznania.