Remont Stadionu Polonii wszedł w ważny etap. Zamontowano maszty oświetleniowe. Zobacz postępy prac w obiektywie Macieja Zycha

Nyski budżet obywatelski 2022. Wpłynęło prawie 30 wniosków na realizację zadań

Aż 27 wniosków wpłynęło do budżetu obywatelskiego gminy Nysa na 2022 rok. Wraca on po dwuletniej przerwie. Póki co, propozycje mieszkańców zostaną sprawdzone...