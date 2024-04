Gdzie głosować w Nysie? Lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe przebiegają w głosowaniu tajnym oraz są powszechne i bezpośrednie. Głosowane odbywa się w lokalach wyborczych, które są otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00 w dniu wolnym od pracy. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy godziny otwarcia lokali zostaną wydłużone. O takich zdarzeniach pojawia się zawsze informacja.

Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa

Hala Sportowa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej

PANS Nysa

Powiatowy Urząd Pracy

Przedszkole nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego

Świetlica Pracowniczych Ogródków Działkowych

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska w Iławie

Świetlica Wiejska w Konradowej

Świetlica Wiejska w Kubicach

Świetlica Wiejska w Morowie

Świetlica Wiejska w Przełęku

Świetlica Wiejska w Siestrzechowicach

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Kampania wyborcza i jej finansowanie – co warto wiedzieć?

Wybory 2024 - w jaki oddać ważny głos?

W wyniku wyborów samorządowych obywatele wyłaniają swoich przedstawicieli do rad miast, rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz prezydentów, burmistrzów miast i wójtów gmin. Aby oddać ważny głos należy spełnić kilka kryteriów. Należy zwrócić uwagę, czy każda z otrzymanych przez nas kart wyborczych posiada pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz ma wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

W przypadku wyborów samorządowych otrzymamy 3 lub 4 karty do głosowania na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.