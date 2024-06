Już w najbliższą sobotę odbędzie się w Nysie kolejny pchli targ. Każda edycja przyciąga tłumy. Co można tam kupić?

W sobotę (15 czerwca) odbędzie się kolejna w tym roku edycja jarmarku rzeczy używanych. Pchli targ rozlokuje się przed Halą Nysa przy ul. Sudeckiej, w godzinach 8 -12.

To prawdziwa gratka dla poszukiwaczy skarbów i amatorów rzeczy używanych. Na pchlim targu we Nysie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Można tam kupić praktycznie wszystko:

artykuły gospodarstwa domowego,

dekoracje i meble do domu

ubrania

rowery

zabawki

płyty winylowe

antyki

stroiki

zastawy stołowe

obrazy

i wiele innych.

Pchli targ (z fr. marché aux puces) to rodzaj bazaru, na którym można nabyć po okazyjnych cenach najróżniejsze towary, najczęściej używane, po niskich cenach.

Tego typu bazary organizowano już w Nysie i zawsze cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem, dlatego gmina razem z Agencją Rozwoju Nysy zdecydowała by imprezę organizować w stolicy powiatu cyklicznie. Pierwszy pchli targ w tym roku odbył się w sobotę ( 2 marca) na placu pod Halą Nysa przy ul. Sudeckiej godzinach 8-12.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dopisali zarówno wystawcy jak i kupujący, którzy tłumnie przybyli na to wydarzenie. Oto fotorelacja z pierwszego "Pchlego targu"