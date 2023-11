Nyscy strażacy z nowym wozem. "Jesteśmy świetnie wyszkoleni. Jedyna na co do niedawna można było narzekać to sprzęt"

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie pozyskała kolejny samochód bojowy o zwiększonym potencjale ratownictwa drogowego, czyli przeznaczony konkretnie do wszelkich zdarzeń na drodze i wypadków.

-Tym razem nasza komenda wzbogaciła się o kolejny wóz. Jest to ciężki pojazd o pojemności wody pięć tysięcy litrów, dodatkowo wzbogacony o sprzęt do ratownictwa technicznego, czyli do różnego rodzaju miejscowych zagrożeń, nie tylko wypadków drogowych –mówi kpt. Dariusz Pryga oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

Wóz, który trafił do Nysy to jeden z 37, rozdysponowanych w całej Polsce. W sumie na doposażenie strażaków wydano 59 mln złotych, co daje po około półtora miliona na jeden samochód.

Auto zostało zabudowane na podwoziu MAN-a TGM 18.320 4×4 i jest wyposażone w zbiornik wody o pojemności 5040 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 505 litrów, autopompę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę. Do tego zawiera: zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt OUO, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, pilarki, drabiny itp