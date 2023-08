Oszuści „na wnuczka” i nie tylko znów grasują w powiecie nyskim. Policja ostrzega. Mamy ostatnio dużo zgłoszeń

W wakacje aktywni stają się oszuści i cyberprzestępcy. W ostatnim czasie, na terenie powiatu nyskiego, znów przybyło zgłoszeń w sprawie prób wyłudzeń pieniędzy.

Jak mówi najbardziej narażone na to zagrożenie są osoby starsze i seniorzy.

- Mają zaufanie do osób, które do nich dzwonią i są bardzo troskliwe - podkreśla funkcjonariuszka.

Dlatego nyska policja apeluje o czujność podczas rozmów telefonicznych i zachęca do tego by informować bliskich o działaniach oszustów.