Piotr Fitowski powalczy o fotel burmistrza Nysy z ramienia Polski 2050. To piąty kandydat, który potwierdził swój start

Piotr Fitowski, przedsiębiorca z Nysy oficjalnie zadeklarował start w najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. Pomoc przedsiębiorcom, wsparcie młodych rodzin, przeciwdziałanie depopulacji, walka z wykluczeniem komunikacyjnym to tylko niektóre punkty z programu wyborczego Piotra Fitowskiego. Jednym z głównych punktów będzie oddłużenie miasta.

- Dobrze wydaje się pożyczone pieniądze, ale ustawienie budżetu z kolejnym deficytem, w wysokości bagatela 26 milionów, jest dla gminy bardzo niekorzystne – mówi Piotr Fitowski. – Drugą bardzo ważną kwestią jest wsparcie dla młodych ponieważ nasz powiat wyludnia się w zastraszającym tempie – wskazuje Fitowski.

Jego zdaniem można taki trend odwrócić m.in.: usprawnienie kwestii związanych z tzw. „migracją żłobkową” pomiędzy gminami czy poprawienie dostępności jeśli chodzi o bezpośrednie połączenia PKS i PKP do Wrocławia. Mając dogodne połączenia do dużego miasta młodzi chętniej zostawali by w Nysie.