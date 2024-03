Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Nysie. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pod nazwą "Jaśmin" kryje się najnowocześniejszy system zarządzania kryzysowego w Polsce. Od piątku 15 marca Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie kształci w oparciu o ten system swoich studentów. W ramach V Nyskiego Forum Bezpieczeństwa i Administracji oficjalnie oddano do użytku laboratorium zarządzania kryzysowego. Twórcy systemu mają nadzieję, że wkrótce będzie on wykorzystywany w całej Polsce.

275 mieszkańców gminy Głuchołazy w ciągu dwóch ostatnich miesięcy zarejestrowało się w bazie dawców szpiku fundacji DKMS. To odpowiedź na apel, aby pomóc chorej na raka krwi Karolinie z Głuchołaz, szukającej genetycznego bliźniaka. Kolejna okazja do rejestracji - w sobotę 16 marca.

Belgijska firma Umicore, produkująca w zakładzie pod Nysą elementy katodowe do aut elektrycznych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają w czwartek 14 marca na dzień otwarty w Umicore. Można bliżej poznać nowy zakład, który stale szuka pracowników.

Organizatorzy XI Biegu Nyskiego zapraszają wolontariuszy do współtworzenia imprezy.

Do aktu wandalizmu doszło na terenie siłowni zewnętrznej w Jędrzychowie. Ktoś wysmarował margaryną znajdujące się na tam urządzenia. Wszystko nagrała kamera. Sołtys zagroził, że wyśle film na policję której, chyba że wandale zgłoszą się do niego by naprawić szkody. I właśnie to zrobili.