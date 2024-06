Prasówka z Nysy 1.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

67-letni mężczyzna przyjechał do komisariatu policji w Paczkowie, żeby porozmawiać z dzielnicowym. Do domu wrócił już pieszo. Czekają go dalsze problemy.

W południe w piątek 31 maja nad Górami Opawskimi przeszła gwałtowna burza. W silnym deszczu 60-letni turysta przewrócił się na szlaku i złamał nogę.