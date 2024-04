Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Nysie. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Jak zagłosowali mieszkańcy powiatu nyskiego? Sprawdź, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4. Jakie wyniki uzyskali poszczególni kandydaci?

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na wójta gm. Pakosławice oraz do rady gminy. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Zakończyły się wybory samorządowe 2024, a wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte. Obecnie z poszczególnych okręgów spływają nieoficjalne wyniki. Gdy tylko PKW poda ostateczne dane dotyczące głosowania na burmistrza gm. Otmuchów oraz do rady miasta zobaczysz je również w tym artykule.

Mieszkańcy Głuchołaz zdecydowali. Największe dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego dostanie w tym roku organizacja kolejnej edycji festiwalu Most Kultury.

Głosowanie w wyborach samorządowych 2024 zakończyło się. Wszystkie lokale wyborcze w Polsce są już zamknięte. Wciąż czekamy na oficjalne dane dotyczące wyników głosowania na wójta gm. Kamiennik oraz do rady gminy, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Kiedy tylko będą dostępne, opublikujemy je w tym artykule.

Jezioro Otmuchowskie to najstarszy i najciekawszy sztuczny zbiornik retencyjny, który powstał na rzece Nysie Kłodzkiej. Piękny akwen od lat jest znany mieszkańcom i turystom odwiedzającym Otmuchów. Jednak teraz w jeziorze jest bardzo mało wody, więc takich widoków jeszcze nie było!

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 12.04.2024 r.

W dniu 9 kwietnia tuż po godz. 17.30 do Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie, że w Nysie na skrzyżowaniu ulic: Rejtana i Baligrodzkiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Niezwłocznie na to miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Już 15 kwietnia Dekada Nysa poszerzy swoją ofertę o nową markę specjalizującą się w rozwiązaniach AGD do kuchni i jadalni. Sklep należącej do firmy Dajar marki Ambition zajmie powierzchnię 120 m. kw.

Przynieś 5 kg makulatury lub zużyte baterie (minimum 10 sztuk) albo sprzęt elektryczno-elektroniczny (małe AGD), a otrzymasz sadzonkę drzewa. Czekamy na ciebie 13 kwietnia w Galerii Handlowej Dekada w Nysie. Właśnie tam odbędzie się kolejna akcja nto „Drzewko za surowce wtórne”. Nie tylko pozbędziesz się niepotrzebnych rzeczy, ale też dołączysz do grona osób, którym nie jest obojętne środowisko naturalne. No i wzbogacisz się o piękną roślinę!