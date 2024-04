Tłumy na Targach Edukacji i Pracy Partner w Nysie. Dyrektor PUP: Miasto kwitnie

Wśród ofert pracy jakie można było znaleźć w Hali Nysa byli m.in.: pracownicy produkcji, spawacze, pracownicy budowalni. Sporo z nich dotyczyło także podjęcia zatrudnienia za granicą.

Jednym z najbardziej zatłoczonych stoisk było stanowisko firmy Umicore.

Jak informuje Jadwiga Miśtak, managerka ds. rekrutacji w firmie Umicore Battery Materials zakład ma obecnie do obsadzenia kilkadziesiąt wakatów.

- Aktualnie poszukujemy operatorów produkcji, techników utrzymania ruchu, to są elektrycy, automatycy, mechanicy, mechatronicy. Jesteśmy także mocno otwarci na osoby, które mają doświadczenie w firmach produkcyjnych, niekoniecznie zbliżonych do nas. Na naszej stronie jest dostępnych również kilka różnych ofert praktyk. Zapraszamy do aplikowania nie tylko studentów czy absolwentów szkół, ale również osoby w każdym wieku. Praktyki są oczywiście płatne, a z przyjemnością muszę powiedzieć, że co roku większość z naszych praktykantów zostaje w firmie na samodzielnych stanowiskach.