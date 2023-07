Śmieci będą przetwarzali na ciepło i prąd. To miasto wchodzi na tory gospodarki zamkniętej. Rusza ważna inwestycja za 130 milionów

Co to jest paliwo RDF?

- Odpady, które produkujemy można podzielić na trzy części. Na to co jest z opakowań, czyli to co idzie do recyklingu materiałowego (ok. 30 proc), kolejne 30-40 proc to jest frakcja bioodpadów i ok. 30 proc. to jest frakcja palna, energetyczna. Ta ostania fakcja nie nadaje się do recyklingu i, mówi to świat nauki, to mówią zakłady zagospodarowania odpadów, nie wolno składować, bo ma wartość energetyczną i w każdej chwili może spłonąć. Emisja wtedy jest potworna – wyjaśniał Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.