Orlik w Otmuchowie został wyremontowany. Za blisko milion złotych odnowiono płytę boiska, ogrodzenie i szatnie

W poniedziałek (8 stycznia) otwarto boisko Orlika przy ul. Jagiełły w Otmuchowie po trwającym kilka miesięcy remoncie obiektu. I choć aura, przez ostanie obfite opady śniegu, nie sprzyja testowaniu zalet odnowionego obiektu, z pewnością amatorzy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu docenią je jak tylko się ociepli.

Co obejmował remont?

W ramach zadania pn. „Remont kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 przy ulicy Jagiełły w Otmuchowie” wykonano:

remont płyty boiska,

remont ogrodzenia obiektu,

kompleksowy remont pawilonów szatniowych wraz z wymianą podłóg i remontem elewacji,

wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED (oświetlenie kontenerów socjalnych, oświetlenie terenu przy kontenerach, oświetlenie boiska).

Całkowita wartość inwestycji to 927 973,22 zł, z czego 463 986,61 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022. Wkład z budżetu Gminy Otmuchów to 463 986,61 zł.