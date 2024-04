Trójka kandydatów na burmistrza Nysy ze wspólnym apelem. „Są takie sprawy, które łączą nas wszystkich”

- Cieszymy się , że inwestorzy wykazują zainteresowanie Nysą i tworzą nowe miejsca pracy, ale dziwi nas to, że burmistrz postanowił odstąpić od przygotowania takiego raportu. Jest to o tyle dziwne, że w samym tym postanowieniu jest takie zdanie „Przedmiotowy zakład będzie kwalifikował się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii z uwagi na magazynowanie na terenie zakładu tlenku niklu”. Moim zdaniem brak takiego raportu jest ze strony burmistrza błędem, ponieważ nawet galeria, która jest za nami, musiała taki raport przygotować. Takie raporty muszą przygotować nieduże warsztaty ślusarskie czy mechaniki pojazdowej, a tu nagle tak duży zakład w okolicy miasta został z takiego obowiązku zwolniony. My uważamy, że to poważny błąd – podkreślał Arkadiusz Kuglarz.

- Ta sytuacja budzi dość spory niepokój wśród mieszkańców i nas jako kandydatów na burmistrza. Dlatego przygotowaliśmy wstępną deklarację, zobowiązanie, które będzie nas, kogokolwiek z nas, w przypadku gdy zasiądzie w fotelu burmistrza, obowiązywać – podkreślał Andrzej Stadnik.

Co jest w deklaracji?

„Występujemy z deklaracją, że każdy z nas, w przypadku objęcia mandatu burmistrza Nysy, podejmie wszelkie możliwe środki do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w związku z lokalizacją na terenie gminy Nysa gigantycznego zakładu zaliczanego do zakładów zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. W szczególności będziemy dążyć do rozbudowy potencjału nyskiej straży pożarnej o jednostkę ratownictwa chemicznego zdolnej do prowadzenia działań ratunkowych na terenie Nysy, adekwatnie do poziomu zagrożenia i stałego badania wody, gleby i powietrza pod kątem obecności metali ciężkich”.

Sprawę skomentował Robert Giblak, naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nysie.