Wakacje na kąpielisku Frajda w Nysie. Nie ma dnia bez atrakcji. W piątek i sobotę kąpielisko pracuje dłużej

Dodatkowo, co środę o godz. 11 będą się odbywały trening piłkarskie z Polonią Nysa, a w każdą niedzielę - kursy nurkowania, a także aqua aerobik prowadzony przez Melon Fit&Gym.

- Wiele się dzieje i będzie się działo w tym sezonie. Zapanowaliśmy codzienne animacje, gry i zabawy. Codziennie działa u nas szkółka pływacka prowadzona przez naszch ratowników, dlatego każdy kto chce poprawić swoje umiejętności lub też po prostu nauczyć się pływać może to zrobić na naszym kąpielisku mówi Małgorzata Gruszka, menadżer zespołu obiektów.

Inne nowości to m.in.: nowe, bardzo klimatyczne miejsce pod gwiazdami, z wydzieloną strefą gastronomiczną oraz sceną i parkietem do tańczenia, które mieści się na dziedzińcu zespołu obiektów znajdujących się na Frajdzie.

- Planujemy w tym miejscu organizować różnego rodzaju eventy, koncerty z muzyką na żywo czy też kino letnie, ale istnieje również możliwość zarezerwowania tego miejsca wraz z ofertą przylegającej bezpośrednio do dziedzińca restauracji pod organizację imprez okolicznościowych prywatnych czy też firmowych. Oferta ta dotyczy oczywiście okresu przed lub poza sezonem letnim - dodaje Małgorzata Gruszka.

Kąpielisko będzie czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00, ale te godziny będą w najbliższy piątek i sobotę wydłużone do godziny 21.