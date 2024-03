Wybory samorządowe 2024 - gdzie można głosować w Paczkowie? Lista lokali wyborczych

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory samorządowe 2024. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu na temat samorządu terytorialnego

Jak głosować w wyborach samorządowych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Czy radni posiadają immunitet? Jakie są ich zadania? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Głosowanie bez meldunku - co trzeba zrobić?

Ideą wyborów samorządowych jest oddanie swojego głosu w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli nie jesteśmy zameldowani na terenie gminy, gdzie mieszkamy na stałe, to możemy dopisać się do rejestru wyborców. Wygląda to tak, że należy złożyć wniosek do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.

Warto pamiętać, że w wyborach samorządowych nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym.