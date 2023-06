X Bieg Nyski. Jest już blisko 1000 zgłoszeń. Organizatorzy: Wszystko wskazuje na to, że padnie rekord

Czy padnie rekord frekwencji w X Biegu Nyskim – takie pytanie z pewnością zadają sobie organizatorzy tegorocznej edycji biegu.

- Wszystko na to wskazuje. Bo mamy już ponad 950 zgłoszeń, a na liście startowej widnieje blisko 790 osób, które już wniosły opłatę startową – mówi Jacek Makowski, współorganizator Biegu Nyskiego. - Dotychczasowy rekord liczby uczestników padł w 2019 r., w 7. edycji imprezy, wtedy na mecie zameldowało się blisko 830 zawodników – dodaje.

Zapisy internetowe, do bieżącej edycji trwają do piątku (02.06). Potem możliwość zapisania się do biegu będzie jeszcze w dniu imprezy, czyli 10 czerwca w Biurze Zawodów, które działać będzie w Hali Nysa.

Bieg główny na dystansie 10 km, rozpocznie się o godzinie 19. To szybka, płaska i w asfaltowa trasa biegu, które na jednej 10-kilometrowej pętli, pozwala zmierzyć się z własnym rekordem życiowym.