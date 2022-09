Kasa za przepis. Starostwo ogłosiło konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nyskiego

Hasło konkursu to „Zdrowe drugie śniadanie" , a jest on skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu nyskiego.

Propozycję śniadania wraz z nazwą i danymi KGW, które je opracowało, należy przesyłać wyłącznie na adres [email protected] do dnia 23.09.2022 r.

Zgłoszenie musi zawierać: składniki śniadania, przepis na wykonanie śniadania, opis walorów zdrowotnych, zdjęcie potrawy (max 3 szt.) w wersji elektronicznej, informację czy w przepisie wykorzystano produkty lokalne lub tradycyjne ziemi nyskiej.

Do wygrania bony na zakup sprzętu AGD o wartości: I miejsce – 1.000 zł, II miejsce – 900 zł, III miejsce – 800 zł, IV miejsce - 700 zł, V miejsce - 600 zł oraz 3 wyróżnienia po 300 zł każde.

Więcej informacji i regulamin konkursu na www.powiat.pl.