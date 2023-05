Oddała telefon do naprawy i straciła 87 tysięcy euro. Sprawę Opolanki prowadzi teraz włoska policja

Na początku maja do Komendy Powiatowej Policji w Nysie zgłosiła się kobieta, mieszkanka województwa opolskiego, która powiadomiła funkcjonariuszy o popełnieniu oszustwa.

Z przekazanych przez nią informacji wynikało, że do zdarzenia doszło we Włoszech. Tam kobieta przekazała swój telefon do naprawy. Później okazało się, że z jej konta około 87 000 euro, czyli ponad 400 tysięcy złotych!

Najprawdopodobniej do tego przestępstwa doszło, gdy telefon był w naprawie. Sprawę aktualnie prowadzi włoska policja.

Ku przestrodze, Policja przypomina o odpowiednim zabezpieczeniu informatycznym swojego telefonu, nawet gdy jest on oddawany do serwisu.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa to: