PANS w Nysie przeprowadzi szkolenia z obsługi bezzałogowych statków powietrznych w kategoriach A1, A2, A3 oraz NSTS-01. Nie tylko dla żaków

Nim studenci zabiorą się za pilotowanie w terenie, mają do dyspozycji symulatory. Mogą na nich ćwiczyć umiejętności niezbędne w przyszłym pilotażu bezzałogowych statków powietrznych.

Szkolenia są dla wszystkich zaineresowanych

- Dodatkowo należy podkreślić, że PANS w Nysie jest instytucją kształcącą przyszłych pilotów, to znaczy mamy uprawnienia do tego, żeby przeprowadzać szkolenia z obsługi bezzałogowych statków powietrznych w kategoriach A1, A2, A3 oraz NSTS-01. Co ważne, to oferta skierowana nie tylko do studentów, ale także wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji – mówi dr inż. Jacek Tomasiak – prodziekan Wydziału Nauk Technicznych PANS w Nysie.