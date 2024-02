Prasówka 4.02.2024 z całego tygodnia w Nysie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

Opolski fotograf Robert Jamróz sfotografował ze Śnieżnika austriacką górę Schneeberg (Klosterwappen). Szczyty dzieli odległość prawe 283 kilometry w linii prostej i dopiero trzecia taka udokumentowana obserwacja!

W czasach gdy ceny własnego „M” w aglomeracjach szybują do góry Nysa wciąż jest miastem, które ma do zaoferowania mieszkania w przystępnych cenach.

Wystawa "Nysa mieszczańska" w Muzeum Powiatowym, która prezentuje wyniki badań archeologicznych prowadzonych na ulicy Kramarskiej jest wydłużona do 17 lutego. Na niewielkiej działce odnaleziono półtorej tony artefaktów. To znalezisko na skalę światową!

Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.