Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Nysie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pod Hala Nysa odbyła się droga edycja Pchlego Targu. To była gratka dla poszukiwaczy staroci i kolekcjonerów cennych przedmiotów.

Jednogłośnie radni gminy Łambinowice przegłosowali apel do władz centralnych o przeprowadzenie szybkich i konkretnych działań dla poprawy sytuacji rolników. Apel trafi do wszystkich 2,8 tysięcy samorządów w Polsce, z prośbą o poparcie.

Różni ich bardzo wiele: wiek, życiowe doświadczenie, status zawodowy czy przede wszystkim opcje polityczne, które reprezentują. Ale piątkę naszych bohaterów na pewno łączy jedno: są absolutnymi debiutantami na samorządowej, wyborczej scenie. Jak wszyscy kandydaci na radnych głęboko wierzą w to, że mają dużo do zaproponowania swoim wyborcom oraz dość energii i determinacji, żeby swój program w trakcie kadencji realizować. Nam zdradzili, dlaczego kandydują, jakie mają motywacje, co proponują swym wyborcom, a także jacy są prywatnie.

Rodzina zmarłego apeluje, aby zamiast kwiatów i wieńców, przekazać wsparcie dla nyskiego hospicjum. Poseł Rajmund Miller był jego przyjacielem.